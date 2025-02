Gli sviluppatori credono che molti giocatori non abbiano capito il finale di Neva

A questo punto ci preme di avvisarvi che stiamo per darvi delle indicazioni di massima sul finale di Neva. Se non volete avere anticipazion i, non continuate a leggere.

Mendoza : "Ci sono molte persone che non hanno colto bene il finale, almeno non hanno capito quello che volevamo dire. Molti pensano a cicli, al ciclo della vita e cose del genere. Va bene, se è questa l'idea che si è fatta la gente.

In realtà non era ciò che avevamo in mente. Ma penso che l'idea del ciclo della vita funzioni comunque bene e si integri con il tema della genitorialità e della nuova vita, che è poi il motivo per cui eravamo consapevoli che molte persone non avrebbero compreso il vero finale."

E voi? Avete finito Neva? Pensate di aver compreso il finale come inteso dagli sviluppatori? Per avere altri dettagli, leggete la nostra recensione di Neva.