Raven nel cosplay di karengwaifu da Teen Titans è una versione adulta di qualità

I videogiochi DC non hanno avuto molta fortuna recentemente e gli appassionati non vedono l'ora che arrivi un titolo di qualità che sappia far concorrenza ai molti prodotti per PC e console di Marvel. Ci sono tanti eroi che potrebbero essere usati per un gioco ma forse tra i più interessanti ci sono i Teen Titans. Nel mentre attendiamo che qualcuno decida di realizzare un grande videogioco su di loro, possiamo consolarci con i cosplay, ad esempio con il cosplay di Raven realizzato da karengwaifu.

Ricordiamo che Raven - nota in italiano anche come Corvina - è una delle eroine del team capitanato da Robin. Si tratta di una ragazza con potenti poteri magici e oscuri, derivanti da un demone che risiede dentro di lei e che ogni tanto rischia di prendere il controllo.