I cosplay di Raven e Starfire di olkaaklo e wallflower_cos da Teen Titans mostra due amiche o forse più

I Teen Titans possono vantare una lunga storia, tra albi a fumetto, animazione, serie TV e non solo. I personaggi sono apprezzati da diverse fasce d'età e tra i preferiti vi sono certamente Raven (o Corvina se preferite) e Starfire (tradotta con Stella). Anche il mondo del cosplay non riesce mai a stare troppo lontana dai due personaggi e alle volte diverse content creator lavorano in coppia per creare scatti eccellenti. Un esempio è il cosplay di Raven e Starfire realizzato da olkaaklo e wallflower_cos .

La fotografia di Raven e Starfire

Raven e Starfire sono apparse in tanti formati, ma forse quello più famoso per molti è la serie animata per adolescenti semplicemente chiamati "Teen Titans". In questo cosplay le due ragazze sono state ricreate fedelmente riprendendo tale look. Lo scatto fotografico ce le mostra in un momento di pace e tranquillità, con Raven che legge un libro e Starfire che ascolta la musica. Curiosa la scelta dello sfondo, che fa sembrare le due sospese nel tempo e nello spazio, come se fossero irraggiungibili.

