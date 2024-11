Raven e Starfire nei cosplay di burningsxge e barbaricteatime sono una coppia perfetta per i Teen Titans

I cosplay sono spesso un lavoro portato avanti da una singola persona, che difficilmente ha modo di collaborare con altri creativi. Le fiere però sono il luogo perfetto per realizzare scatti fotografici con altri creatori, ad esempio come ci mostrano burningsxge e barbaricteatime con i loro cosplay di Raven e Starfire da Teen Titans.

Raven - o Corvina in italiano - ha poteri demoniaci ed è una ragazza introversa e oscura (anche letteralmente). Starfire - o Stella nell'adattamento italico - è invece un'aliena che è in grado di assorbire e rilasciare energia e ha una personalità molto più energica. Le due sono quindi un po' l'opposto, ma anche grazie a questo sono una coppia perfetta nella vita privata e sul campo quando devono lavorare come eroine.