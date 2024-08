Raven, Starfire e tutti i Teen Titans in unico cosplay di gruppo: sono eroi o sono teppisti?

Il team è composto da giovani eroi , ma sono ovviamente apparsi in svariate versioni, quindi i cosplayer devono sempre scegliere esattamente come ricreare i vari personaggi. A questo giro, il team di cosplayer ha optato per un look meno comune.

I Teen Titans sono una squadra, ma il mondo del cosplay spesso li ritrae uno per uno o al massimo in singole coppie. È difficile vedere tutti i personaggi raccolti, ma alle volte capite e ora possiamo vedere un ottimo scatto fotografico con i cosplay di Raven, Starfire, Beast Boy, Robin e Blackfire .

La fotografia del cosplay dei Teen Titans

In questo cosplay di gruppo, Raven, Starfire, Beast Boy, Robin e Blackfire hanno uno stile più urbano e casual, come un gruppo di amici o persino teppisti che gira per le strane con bottiglie di alcool e con l'intenzione di fare qualche danno. Sebbene non siano in tenuta da eroi, i cinque danno l'impressione di avere assolutamente il potere di fare quello che vogliono: speriamo solo che desiderino salvare la giornata.

