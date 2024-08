Il co-sceneggiatore di The Batman 2 ci aggiorna sulle riprese e su cosa aspettarsi

Il co-sceneggiatore di The Batman 2 - Mattson Tomlin - ha fornito un aggiornamento sul sequel dell'amato film DC. Ha spiegato che le riprese inizieranno tra non molto e ha detto la propria su quello che possiamo aspettarci .

Le parole di Tomlin su The Batman 2

"Le riprese inizieranno l'anno prossimo. Ci stiamo preparando e devo dire che l'asticella non potrebbe essere più alta", ha dichiarato Tomlin. È il sequel del primo. Inoltre, Matt [Reeves] è incredibile."

Robert Pattinson in The Batman

"Nei cinque anni in cui ho lavorato con lui così da vicino, ho cercato di assorbire da lui quanto più umanamente possibile, e sono così grato per il tempo che riesco a trascorrere con lui, perché è un vero artista che opera in un mondo in cui a volte l'arte non riesce a fiorire, e sta cercando di realizzare qualcosa di veramente importante. Quindi, poter partecipare a questo viaggio e far parte di questo processo è davvero incredibile e straordinario. Sono entusiasta del film".

Parlando invece di The Penguin, vedrà Colin Farrell nei panni del titolare Pinguino. Si tratta di una serie di HBO che proseguirà direttamente dal finale di The Batman e ci accompagnerà verso il secondo film.

Sappiamo inoltre che The Penguin potrebbe non essere l'unica serie TV dedicata al mondo di The Batman.