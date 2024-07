The Penguin potrebbe non essere l'unica serie TV dedicata al mondo di The Batman

A settembre sarà disponibile la mini serie The Penguin , seguito di The Batman , chiaramente focalizzata sul Pinguino, famoso nemico del Cavaliere Oscuro. Pare però che HBO e DC non abbiano voglia di fermarsi solo a tale progetto per l'universo narrativo di Batman.

Le parole del produttore su altri prodotti a tema Batman

"Stiamo esaminando l'intero mondo in relazione a chi è Batman - gli antagonisti che lo circondano, tutto il crimine che deve essere affrontato in città - e cercando di capire quali sono le aree migliori da esplorare", ha detto Clark.

L'impressione per il momento è che non ci sia nulla da annunciare in modo definitivo, ma chiaramente la volontà è quella di continuare a espandere le produzioni all'interno dell'universo di The Batman.

Colin Farrell nei panni del Pinguino nella serie TV The Penguin

Parlando invece di The Penguin, sappiamo che è ambientato una settimana dopo la pellicola con protagonista Robert Pattinson, che ha visto l'Enigmista di Paul Dano far esplodere la diga per inondare Gotham City. The Penguin è focalizzato sull'intenso vuoto di potere che si è creato dopo la morte del mafioso Carmine Falcone (John Turturro). "Siamo nel mondo di Oz", dice LeFranc. "Viviamo nel ventre della città. Oz è uno che si muove e si agita. Non ci si può sempre fidare di lui. È molto intelligente e metodico, ma è anche estremamente impulsivo. Non si può prevedere cosa farà".

Viene poi confermato che questa serie TV fa da collegamento con il prossimo film, previsto per il 2026. "È il ponte tra i due film", rivela la sceneggiatrice capo e showrunner Lauren LeFranc. "La storia ci porterà quasi direttamente nel secondo film che Matt [Reeves, il regista] ha in programma".

Vi lasciamo infine al recente trailer della serie TV The Penguin mostra il talento di Colin Farrell.