Counter-Strike 2 aggiunge una cassa in una mappa: è un cambiamento molto più grande di quanto pensiate

Andiamo però in ordine per capire cosa è cambiato e che impatto ha sulle partite.

Valve ha aggiunto una singola cassa all'intero di una mappa di Counter-Strike 2 e questo ha cambiato tutto. Potrebbe sembrare una cosa da poco, ma in realtà è una modifica di un certo peso per la community dello sparatutto.

I dettagli della modifica alla cassa di Counter-Strike 2

I cambiamenti in questione sono legati a Dust2, una mappa classica presente da tanto tempo all'intero di Counter-Stike. Vicino alla zona A, sono presenti delle casse e in tale luogo ne è stata inserita una aggiuntiva con il più recente aggiornamento.

Come potete vedere nel video qui sopra, che mostra la vecchia versione della mappa, in tale area una coppia di giocatori potevano collaborare per fare in modo che uno dei due potesse saltare nella parte sopraelevata dell'area. Questa mossa richiedeva un po' di esperienza e la cooperazione.

Ora, come potete vedere nel tweet sotto, la cassa permette a un singolo giocatore di eseguire la stessa azione, senza alcun tipo di supporto e senza particolare sforzo. Si tratta in breve di un modo per semplificare lo spostamento nella mappa, ma dopo tantissimi anni è una modifica di un certo peso con la quale i veterani dovranno fare i conti in termini di approccio tattico.

Gli utenti di Counter-Strike 2 online stanno discutendo se sia una cosa positiva o negativa e in linea di massima pare che vi sia un cauto ottimismo: dopotutto cambiare un po' le cose in una vecchia mappa potrebbe risultare interessante.

Parlando sempre del gioco, vi ricordiamo che Valve ha incassato un miliardo di dollari nel 2023 dalle casse premio di CS2.