Counter-Strike 2: Valve ha incassato un miliardo di dollari nel 2023 dalle casse

Apparentemente Valve guadagna soldi facendo poco o nulla, ossia vendendo chiavi per aprire delle casse con dentro delle skin. In realtà, essendo i Counter-Strike free-to-play, è il modo con cui viene finanziato il supporto costante al gioco.

Il mercato delle skin e delle casse di Counter-Strike 2 , nato con Counter-Strike: Global Offensive, continua a far incassare centinaia di milioni di dollari all'anno a Valve. Stando a un recente report ha fruttato alla compagnia di Gabe Newell quasi un miliardo di dollari solo nel 2023 .

Stando a CSGOCaseTraker.com, nel 2023 sono state aperte circa 400 milioni di casse di Counter-Strike: GO / 2, per una spesa complessiva di 980 milioni di dollari. Si tratta di una somma incredibile, per un gioco che rimane ai vertici del mercato nonostante i più di dieci anni sulle spalle.

Il report parla anche di un aumento di prezzo delle casse nel corso del 2023 del 178%, che però non ha intaccato le vendite. La cassa più lucrativa dell'anno è stata Dreams and Nightmares, che avrebbe fruttato 126,3 milioni di dollari. Naturalmente il lancio di Counter-Strike 2 ha fatto crescere il mercato delle casse, che dopo il lancio hanno avuto un vero e proprio boom.