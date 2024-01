Santa Monica Studio: dettagli sulla nuova proprietà intellettuale da alcune assunzioni

Per adesso non si sa niente di certo sulla nuova proprietà intellettuale in sviluppo presso Santa Monica Studio, anche se alcune assunzioni hanno fatto capire meglio di che progetto potrebbe trattarsi, quantomeno nei suoi elementi generali.

In particolare l'assunzione di Bonnie Jean Mah, sceneggiatrice e narrative director già di Warhammer 40.000: Space Marine e degli ultimi Gears of War, ha confermato che Santa Monica potrebbe essere al lavoro su di un titolo fantascientifico.