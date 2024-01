Xbox: nuovo controller presentato a maggio, prima dello showcase estivo, per Tom Warren

Elite V3

Per adesso i dettagli in merito sono quelli resi noti dalla fuga di notizie avvenuta durante il processo con la FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard. Stando a diverse voci dovrebbe essere il nuovo Elite V3, nome in codice Sebile, e potrebbe essere lanciato il 24 maggio.

Stando alle voci, Sebile dovrebbe essere dotato di feedback aptici e montare stick con Hall Effect. Comunque sia per ora non c'è niente di confermato. L'unica certezza è che Microsoft stia lavorando a un nuovo controller. Del resto Phil Spencer stesso ebbe a dichiarare in tempi non sospetti che qualcosa bolleva in pentola e che in futuro sarebbero arrivate delle novità.

Molti si aspettano che il nuovo controller sia una risposta al DualSense di Sony, che con i suoi feedback aptici ha attualmente il primato tecnologico della categoria.