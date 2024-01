Palworld potrebbe presto arrivare anche su PS5

Come saprete, Palworld , la hit del momento, è disponibile solo per PC e Xbox Series X/S (anche su Game Pass). Arriverà mai su PS5 ? Probabilmente sì, visto che della faccenda si sta interessando Shuhei Yoshida , almeno stando a un dialogo avvenuto su X con il team di sviluppo. Yoshida è il responsabile dei rapporti tra PlayStation e la scena indie, nonché un nome storico del mondo PlayStation.

Scambio di amorosi sensi

Il dialogo sulla versione PS5

Tutto è nato dal post celebrativo in giapponese di Pocketpair, lo studio di sviluppo di Palworld, cui Yoshida ha risposto con un semplice: "Congratulazioni".

Ne è seguita la richiesta di un utente per far arrivare il gioco anche su PS5, cui Yoshida ha risposto con un semplice: "Sì".

Insomma, Sony non può certo rimanere indifferente a un successo come quello di Palworld e deve sicuramente fare qualcosa per averlo sulla sua console. Yoshida da questo punto di vista è un uomo di grande intuito e negli ultimi anni è stato capace di migliorare moltissimo i rapporti tra la scena indipendente e PlayStation.

Certo, il port non sarà immediato, anche perché non sappiamo se Microsoft ha pagato per l'esclusiva console, quanto abbia pagato e quanto duri il periodo di preclusione dalle altre console. Comunque sia è probabile che, a meno che da Redmond non decidano per l'esclusiva assoluta, sborsando decine di milioni di dollari a Pocketpair (se non di più, visto il successo) per garantirsela, in futuro Palworld arrivi anche su PS5.