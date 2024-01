Palworld: 4 milioni di copie vendute in tre giorni, i dati continuano a crescere

Naturalmente Pocketpair ha ringraziato tutti per il successo tributatogli. A questo punto sarebbe interessante anche sapere quanti ci stiano giocando tramite Game Pass . Palworld è infatti disponibile anche tramite il servizio in abbonamento di Microsoft, che deve aver beneficiato non poco dell'enorme risonanza avuta dal gioco. Da notare che Pocketpair finora ha svelato solo le copie vendute, non il numero complessivo di giocatori.

La marcia trionfale di Palworld prosegue senza sosta: lo studio di sviluppo Pocketpair ha annunciato vendite per 4 milioni di copie in 3 giorni, che equivalgono a una media di 86.000 copie vendute ogni ora. Una quantità davvero enorme considerando il livello produttivo del gioco.

Pocketpair festeggia

L'ennesimo post celebrativo di Palworld

Palworld ha tenuto banco per tutto il fine settimana. Da subito si è capito che stava per diventare un incredibile successo, tra giocatori contemporanei in crescita costante, visualizzazioni su Twitch e dibattito generale.

Non sono mancate le polemiche, per via di come ha copiato il design dei pal dalla serie Pokémon, per il presunto uso di intelligenze artificiali generative per la creazione di alcuni elementi grafici e per alcuni contenuti. Del resto il creatore ha sempre dichiarato di voler fare giochi che vanno di moda sfruttando tutti i mezzi a disposizione, senza badare all'originalità, quindi la natura derivativa del gioco non dovrebbe stupire. Come non dovrebbe stupire che sia un survival, considerando quanto il genere sia amato e apprezzato su PC ormai da anni.

Insomma, Palworld è un'operazione commerciale davvero intelligenze e ben mirata, anche se dubitiamo che Pocketpair si aspettasse un successo simile.