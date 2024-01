Palworld primo su Twitch, supera Quattro chiacchiere e League of Legends

Attualmente il titolo di Pocketpair oscilla tra i 220 e i 250 mila spettatori, mentre Quattro chiacchiere è sotto i 200.000 così come League of Legends.

Il fine settimana è appena iniziato

Palworld primo su Twitch

Considerando che il fine settimana è appena iniziato, i numeri di Palworld sono destinati sicuramente a crescere nelle prossime ore. Naturalmente il gioco non sta andando bene solo su Twitch, che rappresenta solo una metrica del suo successo.

Ma come è possibile una simile risonanza? I fattori del successo sembrano essere diversi: Palworld pesca a piene mani dalla cultura dei meme, l'unica seguita dalla maggior parte dei videogiocatori; è uscito al momento giusto, ossia senza grossi concorrenti intorno; è perfetto per fare video su YouTube e streaming su Twitch, visti i suoi contenuti irriverenti verso una serie come quella dei Pokémon e verso la società; gli sviluppatori hanno comunicato bene con la comunità, dimostrandosi sempre molto ricettivi e il genere scelto è tra i più popolari su PC, quello dei survival. Insomma, la formula perfetta per questo momento storico.