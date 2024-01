Palworld: gli sviluppatori lavorano a PvP, scambi di Pal tra giocatori e raid con boss

L'accesso anticipato di Palworld è iniziato solo ieri, ma il team di Pocketpair ha voluto condividere già alcune informazioni sui contenuti e le funzionalità a cui stanno lavorando e che verranno introdotte con i primi aggiornamenti del gioco.

Tramite un post pubblicato sulla pagina ufficiale Steam di Palworld, il team ha affermato che una delle grandi novità a cui stanno lavorando è una modalità PvP, ovvero con scontri multiplayer in arena tra giocatori, laddove al momento è già disponibile la co-op fino a 4 giocatori e mondi condivisi da 32 giocatori (ma solo su Steam per ora).

Gli altri piani del team includono la possibilità di scambiare i propri Pal con altri giocatori nel mondo e dei raid con boss pensati per essere affrontati dalle gilde formate dai giocatori, e che dunque richiederanno impegno e cooperazione per essere completati. Infine, il team sta lavorando a dei grossi aggiornamenti per il sistema di costruzione.