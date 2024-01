Palworld, il Pokémon con le pistole esiste e ha persino molto da offrire

Fortunatamente, grazie alla prova della versione in accesso anticipato di Palworld , possiamo affermarlo senza timore di smentita che il gioco esiste e ha persino un fascino tutto suo. Sebbene, almeno in questa versione iniziale, non manchino storture e limiti di varia natura.

Eppure, ammettiamolo, in questo progetto riponiamo enormi speranze, coltivate sin dal trailer che ci ha promesso che, armati di fucile, avremo potuto catturare creature del tutto simili a Pokémon e di sfruttarle per fare il lavoro sporco e raccogliere risorse.

Ha quindi perfettamente senso approcciarsi a Palworld con un pizzico di scetticismo . Vuoi il già citato caso di The Day Before, ferita tutt'altro che rimarginata, vuoi perché la software house, la giapponese Pocketpair, è sconosciuta ai più, i motivi per cedere ai sospetti sono diversi.

Dopo il trauma patito a causa di The Day Before ancora fresco nella mente, è assolutamente giustificato voler andare con piedi di piombo. Interrogarsi, dubitare, formulare ipotesi pessimistiche, sono tutti comportamenti consoni di chi è rimasto scottato o, semplicemente, di tutti coloro che iniziano a guardare con sospetto a certe produzioni che promettono mari e monti, ma che alle spalle hanno team di sviluppo e publisher con curriculum inesistenti o quasi.

Chi a raccogliere la legna, chi a combattere

Palworld invita il giocatore a catturare tanti, tantissimi Pal, sin dalle prime battute dell'avventura

Palworld può tranquillamente essere paragonato al più recente LEGO Fortnite. Si tratta in sostanza di un sandbox in cui bisogna catturare i Pal, creature di varia forma e dimensione che popolano questo mondo alternativo, al fine di farne i vostri compagni di viaggio, utili e pronti a svolgere numerose attività. Crafting e combattimento rappresentano i due principali aspetti su cui si basa l'avventura. Missioni e gestione del personaggio infondono un preciso senso di progressione all'intera esperienza.

Il primo aspetto in cui Palworld sorprende, difatti, è proprio la sua relativa profondità e varietà di attività in cui ci si trova coinvolti sin dall'inizio. Creato il personaggio tramite un rudimentale editor, il primo compito consiste nell'erigere un campo base, fulcro attorno cui far ruotare la raccolta e generazione di risorse necessarie per creare strutture e oggetti indispensabili per proseguire. Il letto serve per recuperare energia. Il fuoco vi terrà caldi durante le prime notti. Il banco di lavoro consente di creare utensili necessari per l'ottenimento di legna e pietra, oltre che le prime armi con cui difendervi ed attaccare.

Salire in groppa ad un gigantesco Pal armato dalla testa ai piedi sarà una cosa effettivamente fattibile in Palworld

Non passa molto tempo, prima di accorgersi che da soli è tutto molto difficile e complesso da gestire. Preoccuparsi del livello di fame, recuperare le materie prime, stare attenti alla temperatura corporea, sono tutti fattori che gli esperti del genere conoscono bene e a cui sapranno tenere testa facilmente sulle prime. Ma i progressi tarderanno a giungere.

Salendo di livello, completando i primi incarichi e costruendo gli strumenti basilari, otterrete via, via punti abilità e tecnologia. I primi consentono di potenziare le statistiche del personaggio, come forza, resistenza, difesa e così via. Con gli altri potrete sbloccare nuovi utensili e strutture che potrete erigere. Sbirciando tra il vasto elenco di oggetti costruibili, in buona parte visibili sin dall'inizio, si intuisce la potenziale vastità di Palworld, tra edifici di ogni genere, vestiti e, soprattutto, armi, tra cui non mancano fucili, mitra e bazooka.

Come dicevamo, tuttavia, da soli è praticamente impossibile farcela. Dopo aver sbloccato le Sfere Pal partirete immediatamente a caccia di Pal, creature di vario genere che pascolano in modo più o meno pacifico nelle vaste lande della gigantesca mappa che compone lo scenario di gioco. Indebolendoli a suon di attacchi e poi lanciandogli una Sfera Pal, potrete catturarli facendoli diventare i vostri compagni d'avventura.

Aumentando di livello e sbloccando nuovi strumenti con cui controllare i Pal, amplierete il livello di interazione anche con le simpatiche creature

Durante l'avventura potrete richiamare i Pal della vostra squadra così da darvi manforte se attorniati da Pal ostili, o a darvi supporto nella costruzione o raccolta di risorse.

A quelli archiviati nel computer del campo base, l'equivalente del PC di Bill di Pokémon per intenderci, potrete affidare alcune mansioni, in base alle abilità e inclinazioni della specie di turno. Pal simili a galline, per fare un esempio, possono produrre uova a buon ritmo se condotte all'interno del campo di allevamento. Creature simili a gatti sono estremamente abili nell'estrazione della pietra. I Pal che assomigliano a pecore, poco a sorpresa, producono lana. Tuttavia, non si tratta di uno sfruttamento a senso unico.

Il design dei Pal non sprizza originalità, ma non si può nemmeno dire che siano brutti da vedere

Il giocatore dovrà infatti prendersi cura di ogni creatura. Costruire e rifocillare una mangiatoia sarà il primo passo. Fornire i letti affinché possano riposarsi degnamente è una cortesia gradita. Coccolarli con qualche carezza potrebbe fornirgli bonus temporanei e così via. I Pal, insomma, sono compagni insostituibili, ma anch'essi rappresentano un fattore da gestire, che inspessisce ulteriormente il gameplay.

Ognuno di essi, infatti, esattamente come il proprio alter ego, cresce di livello, impara nuove abilità e può essere potenziato sacrificando particolari risorse rinvenute nello scenario.