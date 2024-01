Palworld: 2 milioni di copie vendute in 24 ore e oltre 560.000 utenti contemporanei su Steam

Palworld continua a macinare numeri da capogiro, con Pocketpair che ha annunciato orgogliosamente su Twitter | X che il gioco ha raggiunto quota 2 milioni di copie vendute a sole 24 ore dal lancio su PC e Xbox. Un risultato impressionante, considerando che il "Pokémon con le pistole" è disponibile anche nell'abbonamento di PC e Xbox Game Pass e dunque è probabile che molti giocatori lo stiano fruendo proprio tramite questo servizio.

Non solo, il gioco ha registrato anche un nuovo picco di utenti simultanei su Steam. Ieri eravamo sui 370.000 giocatori, mentre durante la notte è stato registrato persino un massimo di 561.278 utenti simultanei.

Giusto per rendere l'idea, attualmente Palword è al 12esimo posto nella classifica dei giochi che hanno raggiunto il picco più elevato di utenti contemporanei sulla piattaforma di Valve, facendo compagnia a colossi come Among Us, GTA 5 e Destiny 2.