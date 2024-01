Palworld: su Steam 370.000 giocatori contemporanei, il 'Pokémon con le pistole' è un successo

Palworld si sta rivelando una delle sorprese del 2024, riscuotendo fin dal lancio in accesso anticipato un grandissimo successo. Giusto per dare un'idea su Steam in giornata è stato raggiunto un picco di poco più di 370.000 giocatori contemporanei ed uno dei titoli più giocati sulla piattaforma di Valve delle ultime 24 ore.

Per la precisione Palworld ha raggiunto il picco 370.128 utenti simultanei circa 6 ore fa. Attualmente è sui 334mila giocatori contemporanei e figura come il terzo gioco più giocato su Steam, dietro ai sempreverdi Counter-Strike 2 e Dota 2.

Già di per sé questi numeri sono davvero impressionanti per un titolo in early access, ma lo sono ancora di più se consideriamo che il titolo di Pocketpair è disponibile anche all'interno del catalogo di PC Game Pass, ed è plausibile che un gran numero di utenti lo stia giocando proprio approfittando del servizio di Microsoft. Inoltre, questi i numeri sono destinati a crescere ulteriormente durante il weekend, che di fatto è il momento in cui in tanti hanno molto più tempo da dedicare alla loro passione videoludica.