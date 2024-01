Final Fantasy 7 Rebirth: il director Hamaguchi risponde a 129 domande sul gioco in un video

Come parte del suo coverage dedicato a Final Fantasy 7 Rebirth, Game Informer ha pubblicato un'interessante video in cui il game director Naoki Hamaguchi risponde alla bellezza di 129 domande a bruciapelo sulla nuova avventura di Cloud e soci.

Chiaramente non tutte le domande sono interessanti o pertinenti al gioco, ad esempio, alcune riguardano i gusti di Hamaguchi in vari ambiti, mentre altre trattano informazioni già riportate in precedenti interviste, come ad esempio il ruolo differente ma molto importante che avrà Zack nelle vicende del gioco.

Non mancano anche alcuni questi un po' scherzosi o fuori tema, come ad esempio "come fa Red XIII a cavalcare un Chocobo?", "con quale personaggio di Super Smash Bros. Cloud andrebbe maggiormente d'accordo?"

Si tratta in ogni caso di una visione molto interessante in attesa del lancio del gioco. Ovviamente, alcune delle domande includono degli spoiler sulle vicende del precedente capitolo, dunque evitate la visione se ancora non lo avete giocato.