Final Fantasy 7 Rebirth, il trailer 'Destined for Rebirth' fonde dramma e bellezza

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer per Final Fantasy 7 Rebirth , chiamato Destined for Rebirth (letteralmente, "destinato alla rinascita"). Il video è registrato su PS5, con un mix di gameplay e filmati narrativi.

Final Fantasy 7 Rebirth, dove eravamo rimasti (spoiler)

Final Fantasy 7 Rebirth riprenderà dalla fine del primo capitolo e del suo DLC. Il gruppo di protagonisti, capitanato da Cloud, è fuggito da Midgar e incontra Yuffie. Sappiamo inoltre che Zack, in questa nuova versione della storia, è sopravvissuto e avrà un ruolo importante in questo capitolo.

In termini di combattimento, sarà ancora una volta un gioco d'azione in tempo reale con pausa tattica. Il mondo di gioco sarà invece aperto, non più lineare, e potremo esplorare liberamente per trovare missioni, segreti e minigiochi.

