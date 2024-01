Final Fantasy 7 Rebirth è in prenotazione su Amazon, con anche una steelbook in regalo

Tramite Amazon Italia è possibile fare il preordine di Final Fantasy 7 Rebirth con Steelbook in regalo. Il gioco è infatti disponibile allo stesso prezzo, al momento, per la versione base e la versione steelbook che include una confezione speciale metallica da collezione. Il prezzo è 80.99€. La data di uscita è 29 febbraio 2024. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero se vi saranno sconti entro l'uscita del gioco voi pagherete il prezzo più basso apparso sulla pagina Amazon tra il momento del vostro ordine e il momento della spedizione. In caso di sconto, non dovete rifare l'ordine o completare alcun tipo di azione: si applica in modo automatico se avete già fatto la prenotazione. Potete cancellare l'ordine in qualsiasi momento prima della spedizione a costo zero.