Alex Jones: NWO Wars dura troppo poco, il gioco del re dei complottisti viene acquistato, finito e rimborsato

Il complotto dei complottisti

Alex Jones: NWO Wars ha quasi mille recensioni positive su Steam, ma a quanto pare la maggior parte sono state date da persone che hanno comprato il gioco per scherzo e poi lo hanno subito restituito, perché terminabile entro le due ore. Come saprete Valve accorda i rimborsi a tutti coloro che li chiedono entro un certo periodo di tempo dall'acquisto e che non hanno superato le due ore di gioco.

Alcune recensioni, in tal senso, sono decisamente indicative: "Acquistato per 17,76 dollari e fermato il Nuovo Ordine Mondiale in 31 minuti. Il miglior gioco che mi sia mai stato rimborsato;" "Divertente per 15 minuti, poi finisce! Acquistatelo e chiedete il rimborso. Vale al massimo un dollaro. I giochi gratuiti hanno più contenuti;" "Meglio di Starfield e con delle rane gay;" "Ho finito il gioco in 53 minuti. Ho ottenuto il rimborso rima che i cloni di McCartney mi trovassero;" "Ottimo, ci sono 4 o 5 livelli e nessun obiettivo da sbloccare quindi è possibile finirlo in meno di un'ora. Giocateci e chiedete il rimborso."

Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, Alex Jones è un grande sostenitore di moltissime teorie del complotto, nonché colui cui dobbiamo InfoWars, sito più volte condannato per la diffusione di notizie inventate. Come già riportato "il titolo del gioco nasce proprio da una di queste teorie, quella del complotto lunare, secondo cui governi e imprese di tutto il mondo sono in combutta per creare un "Nuovo ordine mondiale", usando come mezzi: "crisi economiche deliberatamente pianificate, sofisticate tecnologie di sorveglianza e attacchi terroristici artificiosi che alimentano l'isteria collettiva"."