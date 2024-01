Il ragazzo e l'airone è uno degli anime che ha incassato di più in Nord America

Il ragazzo e l'airone dello Studio Ghibli non ha vinto solo il Golden Globe, ma è anche un campione d'incassi, tanto da essere diventato il quarto film anime di sempre per ricavi in America del Nord. Insomma, quello che da molti viene considerato il testamento spirituale del maestro Hayao Miyazaki è un successo commerciale, nonostante non sia stato pubblicato alcun materiale promozionale prima del lancio.