Final Fantasy 14, il director lo ama al punto che farebbe di tutto per continuare a lavorarci

Naoki Yoshida è davvero innamorato di Final Fantasy 14, di cui è director, al punto che farebbe davvero di tutto per continuare a lavorarci, anche nel caso in cui Square Enix lo licenziasse. Il nostro ha toccato l'argomento in occasione del Fan Festival 2024 di Tokyo, in cui ha parlato di cosa accadrebbe al gioco nel caso in cui lui morisse o fosse licenziato.

Nella seconda ipotesi, Yoshida ripartirebbe dal fondo e accetterebbe addirittura un contratto da esterno, pur di continuare a lavorarci. Nel caso non riuscisse a strapparlo alla compagnia, si accontenterebbe di andare in pensione trasformandosi in uno di quei giocatori che si lamentano in continuazione del gioco e dei suoi sviluppatori. Insomma, il suo è vero amore per Final Fantasy 14.