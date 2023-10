Final Fantasy 14: Hironobu Sakaguchi svela il suo controller Xbox modificato per il MMORPG

Vista la compatibilità degli accessori e dei controller, questo può essere usato anche su altre piattaforme, ma la cosa peculiare è che Sakaguchi sembra averloper farlo diventare in qualche modo "custom", appositamente per Final Fantasy XIV.

A vederlo sembra essere un Xbox Elite Controller Series 2, scelta di per sé già piuttosto particolare, considerando che il titolo non è disponibile su Xbox, ma è chiaro che Sakaguchi ci gioca su PC. Attaccato sotto vi è un chatpad , un vecchio accessorio lanciato già su Xbox One.

Hironobu Sakaguchi , a tutti gli effetti il "padre" di Final Fantasy, è anche un grande giocatore di Final Fantasy 14 , per il quale utilizza un controller particolare , ovvero un Xbox Elite Controller dotato di Chatpad modificato in maniera personalizzata.

Una modifica da hardcore gamer

In base a quanto riferito dall'account Twitter Genki, che ha tradotto parte di un'intervista a Sakaguchi durante la Final Fantasy 14 FanFest di Londra, sembra che Sakaguchi si sia detto decisamente orgoglioso del suo controller, che ha mostrato al pubblico.

Ha in pratica rimosso vari tasti dal chatpad e modificato le funzioni di altre, in modo da poterlo rendere uno strumento appositamente calibrato per giocare a Final Fantasy 14 nel migliore dei modi e senza incappare in errori premendo tasti non necessari.

Anche Naoki Yoshida, director di Final Fantasy 14, si è detto molto colpito dalla soluzione adottata da Sakaguchi, giudicandola "fin troppo hardcore", scherzando. Nel frattempo, è emerso che l'open beta di Xbox ha un periodo di uscita, oltre a varie altre novità dal Fan Fest di Londra.