Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: ecco i problemi al lancio confermati da Konami

Iniziamo con i video bonus di Metal Gear e Snake's Revenge per NES , che presentano dei problemi di sincronica tra sottotitoli e audio. Tale problema verrà risolto con un update, che introdurrà anche varie opzioni video aggiuntive, come ad esempio un filtro CRT e la possibilità di modificare il l'aspect ratio.

I problemi di Metal Gear Solid 1, 2 e 3

Anche per quanto riguarda la trilogia di Metal Gear Solid sono in programma una serie di bug fix. In particolare Konami avvisa che in Metal Gear Solid 2 i giocatori potrebbero notare dei rallentamenti in determinate cutscene. Un altro problema riguarda alcuni effettivi visivi che vengono mostrati a schermo con leggero ritardo. Su PC inoltre verrà offerta la possibilità di passare dalla modalità finestra a quella a schermo intero.

Passando a Metal Gear Solid 3, sono presenti degli errori di battitura per i sottotitoli in inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo. Anche i tempi di inizio di una scena e della musica di sottofondo in una determinata cutscene sono leggermente diversi rispetto al gioco originale. È prevista una patch per risolvere queste magagne, insieme alla possibilità di passare dalla modalità a finestra a quella a schermo intero su PC.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch a partire dal 24 ottobre al prezzo di 59,99 euro. Se ancora non l'avete letta, ecco la nostra recensione della raccolta, dove al netto della presenza di pietre miliari del genere stealth e dei videogiochi, non siamo rimasti soddisfatti pienamente dall'operazione fatta da Konami.