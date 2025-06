Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: recupera i primi 3 capitoli della saga in maxi sconto

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante su Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, la collezione che include i primi 3 capitoli della saga: lo sconto attivo è del 33% e il prezzo finale d'acquisto è di 39,90€ . Il minimo storico su Amazon è fissato sui 35,99€, si tratta, dunque, di una promo molto allettante che rasenta proprio il minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link o sfruttando il box prodotto qui in basso: Si tratta di una collezione imperdibile, sia per chi vuole recuperare su console di nuova generazione i primi 3 capitoli di una saga storica o per chi vuole approcciarsi alla saga da neofita .

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: una collezione imperdibile

La collezione mantiene salda e vivida l'esperienza originale, con, però, alcune migliorie tecniche per la compatibilità attuale, e include contenuti extra come graphic novel interattive, colonne sonore e materiali di approfondimento. È pensata sia per i fan storici sia per i nuovi giocatori.

All'interno di questa collezione sarà possibile giocare al primo titolo della saga, dunque Metal Gear Solid, al secondo capitolo e quindi Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e infine al terzo capitolo Metal Gear Solid 3: Snake Eater, di cui è prossima l'uscita di una versione remake. Per ulteriori approfondimenti date un'occhiata alla nostra recensione di Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1.