Un nuovo video di Dying Light: The Beast ci fa fare un tour di Castor Woods

Il ritorno di Kyle Crane

In questo scenario che mescola bellezza naturale e orrore, seguiremo le vicende di Kyle Crane, protagonista del primo capitolo, tornato dopo oltre un decennio di prigionia e pericolosi esperimenti che hanno mutato il suo corpo. Ora, come creatura ibrida metà uomo e metà bestia, possiede poteri sovrumani che il giocatore potrà sfruttare in combattimento per sopravvivere.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Dying Light: The Beast sarà disponibile dal 22 agosto per PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre le versioni PS4 e Xbox One sono previste entro la fine del 2025. Nessuna menzione, per ora, di una conversione per Nintendo Switch 2, ma si tratta di un'eventualità che Techland non esclude.