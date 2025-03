L'Update 2.0 di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 analizzato da Digital Foundry: migliora i giochi?

In sostanza, i giochi nella raccolta risultano effettivamente migliorati, ma non ancora al massimo delle loro potenzialità : i rimedi attuati da Konami sono convincenti sotto alcuni aspetti, ma i titoli potrebbero ottenere ulteriori benefici e, in definitiva, la versione PC con mod applicate risulta probabilmente ancora il modo migliore per godere dei titoli in questione.

Konami ha pubblicato già da tempo l' Update 2.0 per Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 , ma i risultati di questo sono stati analizzati nel dettaglio solo nelle ore scorse da Digital Foundry , con un video che risulta comunque molto interessante per valutare i miglioramenti applicati ai giochi nella raccolta.

La versione migliore resta sempre quella PC con le mod

La qualità dell'immagine di Metal Gear Solid 2 e 3, in particolare, risulta piuttosto migliorata già a partire dalla risoluzione: di base, entrambi i titoli sono incentrati sulla revisione che venne effettuata da Bluepoint su PS3 e Xbox 360 nel 2011, dunque con una risoluzione nativa a 720p che veniva upscalata in 4K su PS5 e Xbox Series X|S.

Con l'update 2.0 vengono introdotte le opzioni per spingere la risoluzione nativa a 1080p, risultando in un upscale meno aggressivo e netto. Nella fattispecie, sono presenti tre opzioni di upscale con uscita a 1080p, 1440p e 4K, oltre a un'impostazione cinematografica per la modalità "High Resolution".

Il tutto migliora alquanto la visione, soprattutto grazie alla risoluzione nativa aumentata, ma permangono vari difetti in termini di pulizia dell'immagine e aliasing, tanto da far preferire, almeno per quanto riguarda Xbox, i fatto di giocare all'HD Collection per Xbox 360 attraverso retro-compatibilità, grazie all'uso del filtro anisotropico 16x. Su PS5, il problema risulta meno evidente perché le texture hanno un filtro migliore rispetto alle altre piattaforme.

La nuova modalità cinematografica ha anche questa aspetti curiosi, ma in generale si nota una maggiore chiarezza nei contorni e nei testi. In linea di massima, per Digital Foundry l'Update 2.0 migliora diversi aspetti di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, ma diversi problemi permangono.