Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 ottiene l'update 2.0 con il 4K anche su PS5, PS4 e Xbox Series X|S

Konami ha pubblicato in queste ore il sostanzioso Update 2.0.0 per Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 , che porta il supporto per il 4K anche su PS4 Pro, PS5 e Xbox Series X|S oltre ad altre novità, giungendo dunque dopo il medesimo aggiornamento applicato alla versione PC della raccolta.

Notevoli miglioramenti applicati

Potete trovare la panoramica precisa delle novità introdotte dall'Update 2.0.0 a questo indirizzo sul sito ufficiale Konami, nonché riepilogate nell'immagine visibile qui sotto.

Le caratteristiche dell'Update 2.0.0

In sostanza, si tratta di modifiche al sistema di visualizzazione con diversi preset e aggiustamenti alla risoluzione nativa e all'upscaling, che consentono di modificare sensibilmente la qualità dell'immagine.

In particolare si tratta di variazioni applicate a Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater, visto che il primo capitolo non ha ricevuto praticamente aggiornamenti con questo update. In sostanza, ognuno dei due titoli consente di scegliere fra due preset: Original (1080p) e Adjusted (4K su PS5 e Xbox Series X).

Tuttavia, oltre a queste opzioni principali è possibile scegliere la modalità Custom che consente di selezionare diverse soluzioni in termini di risoluzione nativa e uscaling, consentendo in questo modo un controllo più preciso e granulare sulla resa visiva dei due giochi, selezionando risoluzione interna, upscaling interno e visualizzazione delle scene d'intermezzo attraverso varie opzioni.