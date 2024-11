Towers of Aghasba arriva su PC e PS5: svelata la roadmap dei contenuti in arrivo dopo il lancio

Tramite le pagine del PlayStation Blog di Sony, gli sviluppatori di Dreamlit hanno presentato i confermato i contenuti al lancio di Towers of Aghasba , che ricordiamo avverrà in accesso anticipato su PC e PS5 il prossimo 19 novembre , e offerto uno sguardo al futuro con una roadmap ricca di funzionalità e novità di vario genere in arrivo nei prossimi mesi.

La roadmap post-lancio di Towers of Aghasba

Trattandosi di un gioco in accesso anticipato, Tower of Aghasba riceverà nuovi contenuti nei mesi successivi alla pubblicazione, mirati a introdurre nuovi contenuti, biomi, creature, storie e funzionalità di gioco. A questo proposito il team di Dreamlit ha svelato la roadmap dei contenuti, che abbiamo riportato qui sotto.

Un esempio di villaggio che potremo costruire in Towers of Aghasba

Q4 2024

Supporto post-lancio

Aggiornamenti qualitativi

Rifiniture + riparazioni

Q1 2025

Nuove regioni da sbloccare ed esplorare

Nuove missioni

Un nuovo cast di personaggi

Azione di gioco influenzata dall'ora del giorno

Modalità di gioco offline

Meccaniche di esplorazione in aliante più estese

Modalità Foto

Emoticon giocatore

Q2 2025

Nuove cavalcature e sistema di gestione delle cavalcature

Miglioramento delle attività e delle esperienze multigiocatore

Cross play

Personalizzazione del personaggio del giocatore

IA degli abitanti migliorata

Funzionalità Shimudex migliorata

Q3 2025

Nuove regioni sbloccate

Nuove missioni e personaggi Avvizziti

Combattimento con demone Avvizzito gigante

Effetti ambientali del freddo

Nuove creature

Sistema relazionale delle creature

Q4 2025

Nuova tipologia di bioma: acque basse

Nuova tipologia di ecosistema: ecosistema acquatico

Nuova tipologia di villaggio: villaggio dei pescatori

Nuove creature

Nuovi fogliami

Nuove missioni e personaggi

Q1 2026

Nuove regioni sbloccate

Effetti ambientali caldi

Nuove creature

Sistema di felicità della città

Costruzione personalizzata

Q2 2026

Aumento livello di torri

Nuove missioni principali

Towers of Aghasba è un action adventure sandbox con un forte focus sul building ambientato in un vasto mondo fantasy open world che potremo personalizzare a piacere. Nei panni di un architetto del popolo degli Shimu, dovremo esplorare una grande isola caduta vittima della piaga degli Avvizziti e ridare vita ai suoi ecosistemi popolati da animali e piante bizzarre, nonché costruire dal nulla villaggi.

In questo senso, il giocatore potrà scegliere liberamente come far evolvere un determinato ecosistema e dove e in che modo costruire le città, andando così a creare il paradiso dei propri sogni, che poi potrà condividere con altri giocatori tramite il multiplayer cooperativo. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra anteprima con tutto quello che c'è da sapere su Towers of Aghasba.