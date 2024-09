Towers of Aghasba ha una data d'uscita in accesso anticipato

Nel corso dello State of Play di ieri notte è stata annunciato l'arrivo in accesso anticipato a novembre 2024 del builder fantasy a mondo aperto Towers of Aghasba. Sarà disponibile per PC e PlayStation 5. La versione in accesso anticipato includerà i seguenti contenuti:

Tre tipi di ecosistemi unici da ripristinare e far crescere.

Tre tipi di città da costruire.

Oltre 40 creature da sbloccare.

Oltre 120 piante da coltivare e raccogliere.

Oltre 150 ricette per gli elementi decorativi.

Vaste aree del mondo aperto da esplorare.

Rovine e reliquie da scoprire, sbloccando antiche conoscenze.

Attività varie (come la pesca).

Molto altro.