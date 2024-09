Xbox Game Pass: diamo un'occhiata agli altri giochi di settembre, a tutta strategia!

Questo settembre di Game Pass non è stato ricchissimo in termini di quantità di giochi, ma piuttosto denso dal punto di vista qualitativo, visto che i pochi titoli usciti sono comunque molto interessanti. La seconda mandata annunciata nei giorni scorsi e già in arrivo (o arrivata) mantiene questa tendenza, presentando solo tre novità che però risultano particolarmente solide, soprattutto per chi ama gli strategici, visto che appartengono tutte a tale genere, o variazioni di questo. C'è anche da notare una netta preponderanza di titoli per PC, visto che dei tre solo uno è in arrivo anche su console, mentre gli altri due al momento sono previsti solo su Windows con uscita su Xbox ancora da precisare.

Tuttavia, c'è da fare una considerazione fondamentale: questa settimana si terrà il Tokyo Game Show e Xbox avrà un proprio evento di presentazione all'interno della rassegna nipponica, cosa che spesso ha rappresentato l'occasione per annunciare - e in certi casi anche lanciare direttamente - nuovi giochi per il catalogo di Game Pass.

Dunque non è affatto escluso che Microsoft si sia tenuta leggera con questo l'annuncio tradizionale per riservare qualche sorpresa in occasione del TGS 2024, ma non resta che attendere le prossime ore per conoscere la verità. Nel frattempo, ricordiamo che dal 17 settembre è disponibile il pacchetto speciale di Overwatch 2 per gli abbonati, contenente 30 prismi mitici e altri bonus in-game, oltre all'Expansion Pass di Persona 3 dedicato agli abbonati Ultimate, che consente di accedere al sostanzioso Episode Aigis: The Answer. Ricordiamo anche i giochi che lasceranno il catalogo di Game Pass alla fine di settembre, prima di passare alla rassegna dei giochi della seconda metà di settembre su Game Pass.