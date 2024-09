Infinity Nikki sarà in versione di prova a breve: vediamo la data e il trailer

PaperGames ha annunciato che l'8 ottobre verrà pubblicato il Reunion playtest per Infinity Nikki. Questa fase di prova sarà disponibile su PC e mobile. Poco sotto potete trovare un nuovo trailer dedicato.

"Nel playtest, i giocatori esploreranno Stoneville, saliranno su una carrozza e si imbarcheranno in una giornata emozionante. I giocatori esploreranno il Market of Mirth per giocare, saliranno a bordo del Ghost Train per vivere avventure emozionanti e si libreranno sulle maestose Stonewoods per assaporare la libertà".