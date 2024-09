Infinity Nikki ha superato i 15 milioni di registrazioni, demo in arrivo al Tokyo Game Show 2024

Insomma, i giocatori sembrano davvero presi dal coloratissimo mondo di Miraland e presto potranno anche provare una demo giocabile , che sarà resa disponibile in occasione del Tokyo Game Show 2024, dal 26 al 29 settembre.

Nei cuori di tutti

Infinity Nikki è un gioco di ruolo giapponese coloratissimo realizzato usando l'Unreal Engine 5. È stato uno dei giochi di punta di un recente State of Play, dove ha colpito per la sua allegria. Si tratta del nuovo capitolo della popolare serie Nikki, che vanta più di 100 milioni di download in tutto il mondo.

Il produttore esecutivo ed ex director di alcuni capitoli della serie Legend of Zelda, Kentaro Tominaga, ha trasportato la stilista virtuale Nikki in un'avventura fantastica con esplorazione open-world, caratterizzata da sezioni platform molto amichevoli e adatte a tutti, enigmi da risolvere, costumi da cambiare e molto altro.

Insomma, l'anima casual della serie è rimasta intatta, ma in un contesto tecnologicamente più moderno. Naturalmente ci saranno vestiti da creare, gare a cui partecipare, look da curare e simpatiche creature da conoscere.

Le iscrizioni al beta test globale di Infinity Nikki e la pre-registrazione su Google Play e Apple App Store sono state aperte in vista del lancio ufficiale su PlayStation 5, PC, Android e iOS, in data ancora da destinarsi.