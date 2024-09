Concord affonda: presto sarà ritirato dalla vendita, i server messi offline e i giocatori saranno rimborsati

Sony ha annunciato il ritiro dalla vendita di Concord, con il rimborso completo dell'acquisto per tutti i clienti su PlayStation 5 e PC. Non solo, perché dal 6 settembre 2024, i server di gioco saranno messi offline. L'annuncio shock è stato dato sul PlayStation Blog, dove Sony ha inizialmente ringraziato chi ha dato fiducia al gioco e ha dato i suoi feedback: "il vostro supporto e la appassionata comunità che si è sviluppata attorno al gioco sono stati fondamentali per noi," per poi sganciare la bomba: "mentre molte qualità dell'esperienza offerta hanno risuonato con i giocatori, riconosciamo anche che altri aspetti del gioco e del nostro lancio iniziale non sono andati come previsto. Pertanto, in questo momento, abbiamo deciso di metterlo offline, a partire dal 6 settembre 2024 ed esplorare altre opzioni per raggiungere meglio i nostri giocatori."

Così, mentre Sony cerca di capire che farsene di Concord, le vendite cesseranno da subito, come da subito partiranno i rimborsi completi "a tutti i giocatori che hanno acquistato il gioco per PS5 o PC." Chi ha acquistato la versione PlayStation 5 dal PlayStation Store o da PlayStation Direct, riceverà un rimborso legato al metodo di pagamento utilizzato.