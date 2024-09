I fan di Deadlock hanno trovato i propri personaggi preferiti e uno in particolare fa man bassa di vittorie

Un solo personaggio di Deadlock, infatti, ha una percentuale di utilizzo del 93% tra i giocatori della versione di prova e una percentuale di vittoria di circa il 59%, la più alta del gioco. Abbiamo come il sospetto che questo eroe subirà alcune modifiche, visto che gli autori non vorranno certo che il pubblico si focalizzi su un solo PG.

Deadlock è un gioco multigiocatore online e per sua natura porterà sempre con sé un problema: ci sarà sempre qualche personaggio migliore rispetto agli altri e strategie che risultano più efficaci rispetto ad altre. Già ora, nella beta a invito giocata da centinaia di migliaia di persona, è chiaro in quale direzione vada il meta .

I dati di Deadlock

Queste informazioni provengono da un nuovo sito chiamato Tracklock, che come è facile intuire si occupa di tracciare una serie di informazioni sul gioco di Valve. È possibile vedere elementi come la percentuale di scelta di un personaggio, la percentuale di vittorie totali delle partite giocate e il totale delle vittorie e delle partite giocate fino a quel momento. È anche possibile modificare l'intervallo di date delle statistiche estratte da Deadlock per un'analisi più dettagliata del personaggio.

Seven di Deadlock

Il numero uno sotto ogni punto di vista è Seven. Il personaggio ha il 58,93% di percentuali di vittoria, un 93.23% di selezione, un numero di presenze pari a 796.781 e un numero di vittorie uguale a 469.580. Quest'ultimo dato è il più rilevante, visto che parliamo di oltre 50.000 vittorie in più rispetto alla seconda posizione, ovvero Haze, che presenta ottimi numeri non troppo lontani da quelli di Seven, pur rimanendo secondo o terzo nelle varie categorie.

Warden è il secondo personaggio in termini di percentuali di vittorie, ma il numero di utilizzi è poco più della metà rispetto a Seven e Haze. Seven ha infatti un grande vantaggio: è facile da utilizzare e ha effetti ad area che permettono di colpire vari nemici in una sola mossa.

Ricordiamo poi che un recente aggiornamento ha cambiato la mappa e aggiunto una nuova meccanica di gioco.