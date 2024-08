Deadlock si aggiorna su Steam e cambia la mappa e aggiunge una nuova meccanica di gioco

Deadlock è stato da poco annunciato e la sua versione di prova a invito continua a raccogliere giocatori su giocatori. Ovviamente non si tratta di una versione definitiva del gioco, sotto alcun punto di vista, e le cose potrebbero cambiare in modo sensibile man mano che si va avanti.

Le principali novità dell'aggiornamento di Deadlock

Il salto dal muro è forse l'aggiunta più notevole ed entusiasmante di questo aggiornamento di Deadlock, e i giocatori possono eseguirle la mossa senza consumare stamina muovendo il personaggio nella direzione opposta rispetto al muro.

Una schermata di Deadlock

Inoltre, quattro teletrasporti hanno cambiato posizione e ora rimarranno chiusi per i primi 10 minuti, sono state aggiunte due pedane di rimbalzo vicino al centro culturale e al tribunale, e diversi edifici hanno cambiato dimensioni per rendere i loro tetti fuori dai limiti di gioco e impedire che i giocatori li possano raggiungere.

Ricordiamo che Deadlock è uno sparatutto in terza persona, sei contro sei, misto a Multiplayer Online Battle Arena (MOBA), ispirandosi a classici del genere come Leage of Legends, Dota 2 e Heroes of the Storm. Potete leggere la lunghissima patch note ufficiale a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che abbiamo provato Deadlock e vi abbiamo raccontato cosa ne pensiamo. Infine, se anche voi volete assolutamente provare l'opera, vi spieghiamo come giocare a Deadlock: ecco i modi per partecipare al playtest di Valve.