The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom può combattere anche come Link: le tante novità del nuovo trailer

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer per il venturo The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, la nuova avventura nella quale per la prima volta vestiamo esclusivamente i panni di Zelda. In questo filmato abbiamo modo di vedere il mondo del Nulla, nel quale la Principessa deve avventurarsi.

Ricordiamo che The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sarà disponibile dal 26 settembre su Nintendo Switch.