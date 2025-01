The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom doveva essere il seguito di Link to the Past, inizialmente

Nonostante il carico di novità apportate da The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom rispetto alla tradizione della serie, sembra che il recente capitolo fosse stato pensato, inizialmente, come un seguito di The Legend of Zelda: A Link to the Past, il celebre titolo per SNES.

A rivelarlo sono stati gli stessi sviluppatori in un'intervista pubblicata dal sito polacco naEkranie, svelando dunque un retroscena che era rimasto alquanto nascosto per quanto riguarda il nuovo titolo uscito su Nintendo Switch. L'idea iniziale, che ha portato alla costruzione poi di Echoes of Wisdom, era in effetti di creare un seguito per il classico per SNES.

Chiaramente, il progetto si è poi evoluto in una direzione un po' diversa, come possiamo vedere guardando alla sua configurazione definitiva, che non comporta molti collegamenti con A Link to the Past, al di là ovviamente degli elementi tradizionali del mondo di gioco.