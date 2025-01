Un gioco di lancio di Nintendo Switch 2 potrebbe essere la conversione di un titolo sui super-eroi DC

Il gioco in questione dovrebbe essere in arrivo sia su Nintendo Switch 2 che sull'attuale Switch, considerando che nel curriculum dello sviluppatore compaiono sia la console Nintendo standard che una " piattaforma non annunciata " che sembrerebbe essere proprio la prossima console della casa di Kyoto.

Come riferito da Doctre 81, il quale pare essere uno sviluppatore che ha lavorato per Warner Bros., tra i primi titoli previsti al lancio di Nintendo Switch 2 ci sarebbe un port di Gotham Knights , il gioco d'azione incentrato sul mondo di Batman che è uscito già da tempo per le altre piattaforme e sarebbe dunque in arrivo sulla nuova console Nintendo.

Secondo una voce di corridoio emersa di recente, uno dei primi giochi di lancio per Nintendo Switch 2 potrebbe essere stato svelato, e si tratterebbe del port di un gioco noto , incentrato sui super-eroi DC Comics.

Anche su Switch o direttamente sul successore?

In effetti, Gotham Knights era stato classificato da tempo per Nintendo Switch, ma tale versione non ha ancora raggiunto il mercato.

Considerando le difficoltà di performance incontrate su piattaforme più potenti, tutto fa pensare che la versione Nintendo Switch potrebbe essere stata cancellata.

Tuttavia, è possibile che Gotham Knights si mostri direttamente su Nintendo Switch 2, e considerando la relativa velocità di una conversione del genere, magari basandosi sul lavoro già svolto per la presunta versione per la piattaforma attuale, potrebbe rappresentare uno dei primi giochi in arrivo sulla nuova macchina.

In ogni caso, prendiamo tutto come una voce di corridoio, in attesa di ricevere ulteriori informazioni. Nel frattempo, nelle ore scorse abbiamo visto emergere foto dei possibili nuovi Joy-Con di Nintendo Switch 2.