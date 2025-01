Double Fine saluta il nuovo anno con Psychonauts: c'è un seguito in sviluppo?

È da parecchio tempo che non abbiamo informazioni sul team di Tim Schafer , ormai parte integrante di Xbox Game Studios, e il 2025 potrebbe essere l'anno giusto per ricevere informazioni su cosa stia facendo lo studio, visto che i tempi dovrebbero essere maturi.

Il messaggio di auguri per il nuovo anno da parte di Double Fine ha per tema principale Psychonauts , in base a quanto possiamo vedere qui sotto, cosa che fa pensare a un possibile ritorno della serie nel prossimo futuro, nonostante il team sia probabilmente al lavoro anche su altro.

Nel messaggio c'è un indizio su un nuovo gioco?

Considerando le tempistiche standard dello studio in questione, è probabile che il nuovo progetto sia a buon punto, quantomeno pronto per essere annunciato e presentato, cosa che fa guardare a una qualsiasi attività social o comunicazione con grande curiosità.



La scelta di Raz come protagonista del messaggio potrebbe essere totalmente scollegata da queste novità, tuttavia: già nell'estate del 2023 il capo del team aveva riferito di non essere al lavoro su Psychonauts 3 ma su diversi nuovi giochi più piccoli.

Il lavoro in parallelo su più progetti di dimensioni contenute sembra un principio piuttosto assodato per Double Fine, ma in ogni caso i tempi dovrebbero essere maturi per una qualche comunicazione al riguardo, dunque guardiamo al 2025 con una certa fiducia per quanto riguarda le novità provenienti dal team.

D'altra parate, nel messaggio si legge che "il 2025 è un numero strano e futuristico", con la domanda "Siamo nel futuro? Potremmo essere nel futuro!" Che potrebbe rappresentare una sorta di indizio su un nuovo gioco da annunciare da parte di Double Fine.