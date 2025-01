Un possibile nuovo personaggio di Genshin Impact in arrivo è stato svelato da un leak

Un nuovo leak potrebbe aver svelato alcuni nuovi personaggi in arrivo per Genshin Impact attraverso i prossimi aggiornamenti da parte di MiHoYo per quanto riguarda gli update dal 5.4 al 5.7, e in particolare uno la cui identità sembra essere stata definita.

Come abbiamo visto, la versione 5.3 in corso ha già introdotto due nuovi personaggi con Mavuika e Citlali, entrambi presenti nel medesimo banner doppio, mentre la seconda parte di questo update dovrebbe portare un nuovo personaggio a quattro stelle chiamato Lan Yan, previsto come parte del Lantern Rite Festival.

Il recente Special Program organizzata da HoYoVerse ha però mostrato forse qualcosa di ciò che arriverà in seguito, successivamente alla versione 5.3, in particolare con delle sagome di personaggi non meglio identificati.