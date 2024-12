Genshin Impact svela le novità della versione 5.3: data di uscita, banner e regali del Festival delle Lanterne

Torna anche il Festival delle Lanterne di Liyue , con minigiochi, missioni e tante ricompense da riscattare. L'evento introdurrà anche due costumi alternativi per Hu Tao e Xiangling. Il primo potrà essere acquistato nel negozio interno, mentre il secondo lo riceverete gratuitamente come ricompensa durante il festival stesso. Inoltre, come da tradizione sono stati condivisi tre nuovi codici promozionali che permettono di riscattare 300 Primogemme gratis e altre ricompense utili.

Il nuovo aggiornamento si intitola "Ode Incandescente della Resurrezione" e sarà disponibile a partire dall' 1 gennaio 2025 . Nella nuova versione le avventure del Viaggiatore nella nazione di Natlan raggiungeranno il culmine tramite nuove missioni della storia e una secondaria con protagonista Mavuika. Non mancherà anche un nuovo boss, il "Lord of Eroded Prima Fire", sfide di vario genere con nuovi materiali e due set di Artefatti inediti.

Oggi il team di Hoyoverse ha svelato le principali novità della versione 5.3 di Genshin Impact , che come al solito offrirà nuovi contenuti ai giocatori sotto forma di missioni della storia, nuovi personaggi giocabili ed eventi a tempo limitato con in palio varie ricompense.

I nuovi banner e tanti regali con il Festival delle Lanterne

Nuova versione, nuovi personaggi giocabili. L'aggiunta di maggior spessore è senza dubbio Mavuika, l'archon di Natlan, a cui si aggiungono Citlali e Lan Yan. Mavuika e Citlali saranno disponibili entrambe nei loro banner dedicati durante la fase 1 della versione 5.3 di Genshin Impact. Nella seconda fase saranno disponibili i banner di Arlecchino e Clorinde, con Lan Yan che sarà tra i personaggi 4 stelle con tasso di ottenimento aumentato.

Mavuika è un personaggio 5 stelle di tipo Pyro e che usa le Claymore. La specialità di Mavuika è quello di usare una motocicletta fiammeggiante sia per spostarsi agilmente nel mondo di gioco, anche sugli specchi d'acqua e per scalare le pareti. In battaglia può sfruttare due stili di combattimento differenti: uno a base di claymore, dove esegue dei fendenti fiammeggianti e può supportare la squadra anche quando non è in campo infliggendo danni da Pyro ai nemici, mentre combatte in moto, invece, esegue attacchi ad ampio raggio e infligge maggiori danni.

Citlali è un personaggio 5 stelle di tipo Cryo che sfrutta i catalizzatori. Durante l'esplorazione e i combattimenti può fare affidamento su due pupazzi animati con la magia. In battaglia può creare uno scudo di ghiaccio per la squadra ed eseguire degli attacchi elementali ad area. Oltre che tramite le barriere, può supportare la squadra riducendo la resistenza elementale a Hydro e Pyro degli avversari che subiscono le reazioni di congelamento e fusione.

Lan Yan è un personaggio 4 stelle di elemento Anemo e usa i catalizzatori per combattere. Layan usa in battaglia delle lame circolari per eseguire delle rapide combinazioni di attacchi e può creare uno scudo personale con cui difendersi dai colpi in arrivo e che può assorbire i danni del primo elemento con cui viene in contatto durante l'attivazione.

Mavuika, uno dei nuovi personaggi giocabili della versione 5.3 di Genshin Impact

L'evento a tempo limitato principale della versione 5.3 è il tradizionale Festival delle Lanterne di Liyue, che anche quest'anno permette di ottenere gratuitamente un personaggio 4 stelle tra quelli nativi di questa regione, inclusa la nuova arrivata Lan Yan. Non mancheranno anche un vasto assortimento di mini-giochi e sfide, che elargiranno le classiche ricompense con Primogemme, Mora e molto altro ancora.

Inoltre, con l'inizio del Festival delle Lanterne tutti i giocatori riceveranno per un periodo limitato di tempo ben 10 Destino Intrecciato, 1.600 Primogemme e altre risorse utile gratuitamente tramite la casella di mail interna del gioco.