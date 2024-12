Lenovo Legion GO con Steam OS potrebbe essere presentato al CES 2025

Alcuni leak puntano alla possibile presentazione di un nuovo Lenovo Legion GO basato su Steam OS in occasione del CES 2025, cosa che rappresenterebbe una novità di notevole rilevanza in quanto vedrebbe l'estensione di Steam OS ai nuovi PC/console portatili.

L'idea emerge dal fatto che uno dei designer di Steam Deck ha una presentazione programmata presso Lenovo durante il CES 2025, e una presunta email riservata, che sarebbe stata visionata da alcuni leaker, riporta di un evento intitolato "Lenovo Legion x AMD: The Future of Gaming Handhelds" in cui dovrebbe rientrare la questione.

Sommando le informazioni, emerge l'idea che vi possa essere una presentazione di un Lenovo Legion GO basato su Steam OS al CES 2025, cosa che protrerebbe una novità di rilievo in questo ambito che sta assumendo sempre più importanza.