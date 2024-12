Valve potrebbe lanciare una serie di hardware ufficiali Steam o psuedo console tipo "Steam Box", per dei leak

Stanno emergendo in rete alcuni indizi che sembrano puntare sulla possibilità che Valve abbia intenzione di lanciare una serie di hardware brandizzati Steam, come delle sorte di console o "Steam Box" certificate, che potrebbero rilanciare l'iniziativa delle Steam Machine in forma più concreta.

Qualche giorno fa, sono trapelati online alcuni documenti e loghi che sembrano fare riferimento a un'iniziativa generale di Valve per il lancio di prodotti che supportano ufficialmente SteamOS e Steam, che sembrano dei "bollini" in grado di stabilire il riconoscimento ufficiale di certi hardware per funzionare come dei box specifici per lo store in questione.

In base alle descrizioni utilizzate per spiegare queste certificazioni, sembra che si parli di hardware prodotti da terze parti ma previsti come ufficiali Steam, cosa che fa pensare a qualcosa di simile alle vecchie Steam Machine, che tuttavia ora potrebbero essere rilanciate con notevoli evoluzioni tecniche sia sul fronte hardware che per l'implementazione software, e il successo di Steam Deck e altri sistemi portatili ha dimostrato come il periodo storico possa essere più favorevole a un'iniziativa del genere.