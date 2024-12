Xbox annuncia l'Indie Game Fest Demo Event, con oltre 35 demo giocabili gratis di vari titoli indie su Xbox

Microsoft ha annunciato l'avvio di un nuovo evento chiamato Indie Winter Fest Demo Event, ovvero l'edizione invernale di quell'iniziativa che abbiamo già visto in precedenza, che consente di scaricare liberamente in questo caso oltre 35 demo di vari titoli indie su Xbox Series X|S e Xbox One.

Dal 10 al 31 dicembre sarà possibile effettuare il download gratuito di oltre 35 versioni di prova di vari giochi indie dal catalogo Xbox, con l'elenco completo che non è ancora stato reso noto ma dovrebbe essere presentato nel prossimo periodo, dando modo di testare davvero una notevole quantità di giochi.

Si tratta di un'iniziativa simile alla celebre Steam Next Fest, con un funzionamento analogo: anche in questo caso, come abbiamo visto anche nelle sessioni estive di questo evento, per un periodo limitato sarà possibile scaricare e giocare varie demo di titoli in arrivo.