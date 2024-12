The Alters ha un nuovo trailer, la demo è disponibile ora su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Una nuova demo di The Alters è disponibile ora su PC, PS5 e Xbox Series X|S: lo rivela il nuovo trailer del gioco, pubblicato da 11 bit studios in occasione del PC Gaming Show 2024, che fra le altre cose ribadisce l'uscita nel corso del 2025.

In arrivo già al day one nel catalogo di Xbox Game Pass, The Alters racconta la storia di Jan, un astronauta che si ritrova da solo su di un pianeta ostile e capisce ben presto di non poter sopravvivere se non ricorrendo alle proprietà del Rapidium.

Questa misteriosa risorsa consente all'uomo di richiamare versioni alternative di se stesso, provenienti da realtà parallele in cui Jan ha preso decisioni differenti, e sfruttare le loro abilità per rimettere in funzione la base spaziale, assegnando a ognuno un ruolo specifico.

Gli altri Jan, tuttavia, non sono dei meri cloni del protagonista di The Alters, e possiedono emozioni e motivazioni proprie, che non mancheranno di creare attriti durante l'avventura.