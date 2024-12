Atomfall si mostra con un nuovo trailer al PC Gaming Show, è il survival del team di Sniper Elite

Atomfall, ricordiamo, sarà disponibile su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S. Sarà inoltre pubblicato sin dal lancio su PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate. La data di uscita è fissata per il 27 marzo 2025 .

Atomfall - il gioco d'azione e sopravvivenza di Rebellion - è tornato a mostrasi, questa volta dureante il PC Gaming Show Most Wanted 2024, con un piccolo trailer che permette di vedere qualche nuova scena.

Il trailer di Atomfall

Atomfall ci porta in Inghilterra, in una versione alternativa della storia reale. Il gioco è ambientato nel 1962, ovvero 5 anni dopo il disastro nucleare del Windscale (realmente accaduto), ma immagina che la tragedia sia stata ancora più grave e abbia creato una zona di esclusione nucleare. Chi vive nell'area è bloccato all'interno ed è stato abbandonato dal resto del mondo, tenuto sotto controllo da forze militari con tanto di robot a fare la guardia.

In termini di gameplay, si tratta di un gioco a mappa aperta di sopravvivenza e azione. Dobbiamo cercare risorse, creare oggetti e armi per combattere, sfruttando però anche la furtività e l'intimidazione per superare gli scontri senza versare sangue.

Per sapere di più, ecco il nostro speciale in cui parliamo di data di uscita, storia, gameplay e tutto quello che c'è da sapere su Atmofall.