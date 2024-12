Deepest Fear è il nuovo sparatutto horror di Variable State per PC

Dopo essersi addentrata nel cuore di un progetto top-secret, Danni dovrà cercare di porre un freno all'avanzata del male utilizzando qualsiasi arma possibile, nell'ambito di una campagna dalle atmosfere ispirate a classici come The Abyss e La Cosa.

Cambio di genere

Dal team autore di avventure come Virginia e Last Stop, Deepest Fear punta a offrire un'esperienza sparatutto horror diversa dal solito, spronando i giocatori a pensare fuori dagli schemi e a sfruttare lo scenario a proprio vantaggio durante i combattimenti.

Sulla carta il gioco prova a mettere in campo fasi esplorative in stile metroidvania e scontri altamente frenetici, catapultandoci in uno scenario retro-futuristico che cita in maniera palese le opere di registi come James Cameron, John Carpenter e David Cronenberg.